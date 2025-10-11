日本
【ブッダの聖遺物、ロシアで初めて公開へ】
【ブッダの聖遺物、ロシアで初めて公開へ】
仏教の開祖ブッダの聖遺物が、インドの代表団によって露カルムキア共和国に届けられた。これは「カピラヴァストゥ聖遺物」と呼ばれ、最も敬われる聖遺物の一つ。カルムキア共和国の広報課が発表した。 2025年10月11日, Sputnik 日本
「カピラヴァストゥ聖遺物」は、1898年にブッダの遺灰が入った壺が発見されたとされる、インド北部の古代都市にちなんで名づけられた。ブッダの遺灰を納めた骨壺が仏舎利塔から持ち出されることは極めてまれであるため、世界中の仏教徒にとって非常に貴重。
インド
【ブッダの聖遺物、ロシアで初めて公開へ】

2025年10月11日, 20:57
仏教の開祖ブッダの聖遺物が、インドの代表団によって露カルムキア共和国に届けられた。これは「カピラヴァストゥ聖遺物」と呼ばれ、最も敬われる聖遺物の一つ。カルムキア共和国の広報課が発表した。
「カピラヴァストゥ聖遺物」は、1898年にブッダの遺灰が入った壺が発見されたとされる、インド北部の古代都市にちなんで名づけられた。ブッダの遺灰を納めた骨壺が仏舎利塔から持ち出されることは極めてまれであるため、世界中の仏教徒にとって非常に貴重。

9月末、カルムキア共和国の首都エリスタで第3回国際仏教フォーラムが開催され、スプートニク特派員が取材した。約35か国の仏教関係者およそ1000人を含む7000人以上が参加した。

