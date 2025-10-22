https://sputniknews.jp/20251022/21362420.html
【図説】高市新内閣の顔ぶれ 半数超が初入閣
21日、自民党の高市早苗総裁が第104代内閣総理大臣に選出され、高市内閣が発足した。高市首相を除く18人の閣僚のうち、半数を超える10人が初入閣となった。その顔ぶれをスプートニクがインフォグラフィックで紹介する。 2025年10月22日, Sputnik 日本
2025-10-22T21:12+0900
2025
