【図説】高市新内閣の顔ぶれ　半数超が初入閣
【図説】高市新内閣の顔ぶれ　半数超が初入閣
21日、自民党の高市早苗総裁が第104代内閣総理大臣に選出され、高市内閣が発足した。高市首相を除く18人の閣僚のうち、半数を超える10人が初入閣となった。その顔ぶれをスプートニクがインフォグラフィックで紹介する。 2025年10月22日
インフォグラフィック
政治
国内
【図説】高市新内閣の顔ぶれ　半数超が初入閣

2025年10月22日, 21:12
21日、自民党の高市早苗総裁が第104代内閣総理大臣に選出され、高市内閣が発足した。高市首相を除く18人の閣僚のうち、半数を超える10人が初入閣となった。その顔ぶれをスプートニクがインフォグラフィックで紹介する。
