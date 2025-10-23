https://sputniknews.jp/20251023/21376389.html
【ユーラシア・オンブズマン同盟でモスカリコワ露人権代表がデジタル人権の重要性を指摘】
露モスクワで開かれた人権問題を議論する国際会議「ユーラシア・オンブズマン同盟第10回会合」で、議長国ロシアのモスカリコワ人権代表は、デジタル環境における人権の変容について述べた。 2025年10月23日, Sputnik 日本
ロシア, モスクワ
