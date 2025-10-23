日本
https://sputniknews.jp/20251023/21376389.html
【ユーラシア・オンブズマン同盟でモスカリコワ露人権代表がデジタル人権の重要性を指摘】
【ユーラシア・オンブズマン同盟でモスカリコワ露人権代表がデジタル人権の重要性を指摘】
Sputnik 日本
露モスクワで開かれた人権問題を議論する国際会議「ユーラシア・オンブズマン同盟第10回会合」で、議長国ロシアのモスカリコワ人権代表は、デジタル環境における人権の変容について述べた。 2025年10月23日, Sputnik 日本
2025-10-23T19:22+0900
2025-10-23T19:22+0900
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/0a/17/21376436_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d0b782a14c0262d61bfe35855da1b113.jpg
モスクワ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/0a/17/21376436_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ba15859ae8aea7b912064bc52e2d2377.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ロシア, モスクワ
ロシア, モスクワ

【ユーラシア・オンブズマン同盟でモスカリコワ露人権代表がデジタル人権の重要性を指摘】

2025年10月23日, 19:22
ユーラシア・オンブズマン同盟でロシアのモスカリコワ人権代表がデジタル人権について語る
ユーラシア・オンブズマン同盟でロシアのモスカリコワ人権代表がデジタル人権について語る - Sputnik 日本, 1920, 23.10.2025
サイン
露モスクワで開かれた人権問題を議論する国際会議「ユーラシア・オンブズマン同盟第10回会合」で、議長国ロシアのモスカリコワ人権代表は、デジタル環境における人権の変容について述べた。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
Android APK
© 2025 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала