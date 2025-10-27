https://sputniknews.jp/20251027/21405303.html
【図説：歴代米大統領の主な訪日】
【図説：歴代米大統領の主な訪日】
2025年10月27日, Sputnik 日本
2025年10月27日, 19:16 (更新: 2025年10月27日, 19:34)
米国のトランプ大統領が2019年6月以来、約6年ぶりに来日した。28日には高市首相との日米首脳会談を予定している。第二次世界大戦後の米大統領として初めて来日したフォード大統領以来、歴代大統領は日米同盟や地域の安全保障、経済関係の強化などを目的に日本を訪問してきた。スプートニクは、各大統領の訪日記録をインフォグラフィックでまとめた。