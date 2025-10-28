https://sputniknews.jp/20251028/2000-21417392.html
【「仏、2000人のウクライナ派兵を準備可能性」と露対外情報庁が主張】
Sputnik 日本
ロシア対外情報庁は、「仏参謀本部がキエフ政権を支援するため、最大2000人の兵士と将校からなる部隊をウクライナに派遣する準備をしている」との見解を発表した。 2025年10月28日, Sputnik 日本
ウクライナ, 政治
【「仏、2000人のウクライナ派兵を準備可能性」と露対外情報庁が主張】
2025年10月28日, 17:22 (更新: 2025年10月28日, 18:19)
ロシア対外情報庁は、「仏参謀本部がキエフ政権を支援するため、最大2000人の兵士と将校からなる部隊をウクライナに派遣する準備をしている」との見解を発表した。