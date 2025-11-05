https://sputniknews.jp/20251105/21483563.html
【「ウクライナ政権は国民と西側諸国から真実を隠そうとしている」と露国防省】
ロシア国防省は、キエフ政権の指導者は完全に現実感を失っており、現地の作戦状況を全く把握していないか、分かったうえでウクライナ国民と西側諸国から真実を隠そうとしていると主張した。
ロシア, ウォロディミル・ゼレンスキー, ウクライナ, ロシア国防省
2025年11月5日, 16:53 (更新: 2025年11月5日, 17:02)
ロシア国防省は、キエフ政権の指導者は完全に現実感を失っており、現地の作戦状況を全く把握していないか、分かったうえでウクライナ国民と西側諸国から真実を隠そうとしていると主張した。