【ステーニン報道写真賞にヤケリ氏 退役負傷兵の勇気と力を伝える】
2025年11月18日, 13:54 (更新: 2025年11月19日, 17:54)
第11回アンドレイ・ステーニン国際フォトジャーナリズムコンテストのグランプリに、モスクワ出身の写真家エカテリーナ・ヤケリ氏が選ばれた。国際審査団は、戦闘で負傷した退役軍人たちが平和な日常生活の中でも勇気と力の手本を示し続ける姿を捉えた写真シリーズ「ロシアの精神：障害物競走」に対して、満場一致で最高賞を授与した。
エカテリーナ・ヤケリ氏は次のように語った。
「英雄的行為は戦闘や軍事作戦中だけでなく、日常生活の中にも現れます。多くの兵士にとって、前線での経験は決して無傷で終わるものではありません。けがを負った退役軍人は、文字通り歩くことを学び直さなければならないこともあります。スポーツは、リハビリの助けになるだけでなく、帰宅後に新しい自分を見つける手助けにもなります。このシリーズは、スポーツ適応センター「オルト・スポーツ」が主催する『チャンピオンへの挑戦』スクールで撮影されました。英雄とは前線で祖国を守る人々だけでなく、困難を乗り越えて生き続ける力を見つける人々でもあるのです」