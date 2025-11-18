【ステーニン報道写真賞にヤケリ氏　退役負傷兵の勇気と力を伝える】

「英雄的行為は戦闘や軍事作戦中だけでなく、日常生活の中にも現れます。多くの兵士にとって、前線での経験は決して無傷で終わるものではありません。けがを負った退役軍人は、文字通り歩くことを学び直さなければならないこともあります。スポーツは、リハビリの助けになるだけでなく、帰宅後に新しい自分を見つける手助けにもなります。このシリーズは、スポーツ適応センター「オルト・スポーツ」が主催する『チャンピオンへの挑戦』スクールで撮影されました。英雄とは前線で祖国を守る人々だけでなく、困難を乗り越えて生き続ける力を見つける人々でもあるのです」