https://sputniknews.jp/20251129/--21669343.html
【図説：ロシアにはどんな資源が豊富？】
【図説：ロシアにはどんな資源が豊富？】
Sputnik 日本
11月25日、露石油大手ロスネフチのイーゴリ・セチン社長は、ロシアの天然資源の総価値は100兆ドル（約1京5600兆円）を上回ると推定されている、と述べた。彼の意見では、このような資源基盤を持つロシアは、ユーラシア全体のエネルギー安全保障を保証することができる。 スプートニクは、ロシアにはどのような天然資源 2025年11月29日, Sputnik 日本
2025-11-29T00:35+0900
2025-11-29T00:35+0900
2025-11-29T00:35+0900
ロシア
経済
国際
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/0b/1d/21669409_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5b367c34edebc1ca0d7e8f70fb44bd4b.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/0b/1d/21669409_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_decc6554b4db1c81632a8adb5b23b42a.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ロシア, 経済, 国際, инфографика
【図説：ロシアにはどんな資源が豊富？】
11月25日、露石油大手ロスネフチのイーゴリ・セチン社長は、ロシアの天然資源の総価値は100兆ドル（約1京5600兆円）を上回ると推定されている、と述べた。彼の意見では、このような資源基盤を持つロシアは、ユーラシア全体のエネルギー安全保障を保証することができる。 スプートニクは、ロシアにはどのような天然資源