【ラブロフ外相、欧州によるロシア資産収用および欧州軍隊のウクライナ配置計画に言及】
【ラブロフ外相、欧州によるロシア資産収用および欧州軍隊のウクライナ配置計画に言及】
ラブロフ外相は、欧州によるロシア資産収用および欧州軍隊のウクライナ配置計画に言及した。
