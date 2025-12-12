【ゼレンスキー氏元側近の大統領府長官がウクライナへの使用済み核燃料の輸入を自ら監督していた＝露国防省】

https://sputniknews.jp/20251212/21760918.html
ロシア国防省は「ゼレンスキー氏の側近だったアンドリー・イェルマーク元大統領府長官がウクライナへの使用済み核燃料の輸入を自ら監督していた」と主張した。 2025年12月12日, Sputnik 日本
ロシア, ウォロディミル・ゼレンスキー, ウクライナ, ロシア国防省
2025年12月12日, 16:20 (更新: 2025年12月12日, 16:21)
ロシア国防省は「ゼレンスキー氏の側近だったアンドリー・イェルマーク元大統領府長官がウクライナへの使用済み核燃料の輸入を自ら監督していた」と主張した。