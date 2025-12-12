日本
【USAIDがウクライナ国民に対する医薬品の試験に関与と露国防省が発表した】
【USAIDがウクライナ国民に対する医薬品の試験に関与と露国防省が発表した】
露国防省は「USAIDがウクライナ国民に対する医薬品の試験に関与している可能性がある」と発表した。 2025年12月12日, Sputnik 日本
ウクライナ
ニュース
jp_JP
【USAIDがウクライナ国民に対する医薬品の試験に関与と露国防省が発表した】

2025年12月12日, 16:17 (更新: 2025年12月12日, 16:22)
露国防省は「USAIDがウクライナ国民に対する医薬品の試験に関与している可能性がある」と発表した。
