https://sputniknews.jp/20251212/usaid-21760843.html
【USAIDがウクライナ国民に対する医薬品の試験に関与と露国防省が発表した】
【USAIDがウクライナ国民に対する医薬品の試験に関与と露国防省が発表した】
Sputnik 日本
露国防省は「USAIDがウクライナ国民に対する医薬品の試験に関与している可能性がある」と発表した。 2025年12月12日, Sputnik 日本
2025-12-12T16:17+0900
2025-12-12T16:17+0900
2025-12-12T16:22+0900
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/02/05/19555145_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_5b74062183511c02d2f95fde9e4ffc6f.jpg
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/02/05/19555145_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_b9cd7f22db6b99c0023776431416620e.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ウクライナ
【USAIDがウクライナ国民に対する医薬品の試験に関与と露国防省が発表した】
2025年12月12日, 16:17 (更新: 2025年12月12日, 16:22)
露国防省は「USAIDがウクライナ国民に対する医薬品の試験に関与している可能性がある」と発表した。