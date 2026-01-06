https://sputniknews.jp/20260106/21919814.html

【空前の興行 実写版『チェブラーシカ』第2弾 毎日100万人が鑑賞】

「チェブラーシカ2」は元旦の公開開始から5日間で30億ルーブル（57億9000万円）の収入を上げた。ロシア映画基金が発表した。 2026年1月6日, Sputnik 日本

ロシア

映画

「チェブラーシカ2」は公開初日からわずか33時間でロシア内外で興行収入10億ルーブル（19億3000万円）を超え、ロシア映画界の記録を塗り替えた。ロシア映画史上、これだけ迅速に結果を上げた映画はかつてない。最初の『チェブラーシカ』は2023年元旦に公開。わずか2週間でロシア映画史上最大の稼ぎをたたき出した映画となった。ロシアと周辺国での興行収入は70億ルーブル（111億円）を超えた。

2026

Sputnik 日本

