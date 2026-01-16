https://sputniknews.jp/20260116/21979806.html

【露ジャーナリストのロシアの対中央アジア外交政策に関する発言は、同氏の個人的な意見＝露外務省報道官】

【露ジャーナリストのロシアの対中央アジア外交政策に関する発言は、同氏の個人的な意見＝露外務省報道官】

ロシア外務省のザハロワ報道官は、中央アジアにおけるロシアの外交政策に関するロシアのテレビ司会者の発言は、同氏の個人チャンネルで行われたものであり、ロシアの公式見解を反映するものではないと述べた。 2026年1月16日

これに先立ち、ジャーナリストのウラジーミル・ソロヴィヨフ氏は自身のチャンネルのライブ配信で、アルメニアおよび中央アジア諸国におけるロシアの影響力喪失は容認できないと述べた。また、ウクライナでの特別軍事作戦とロシアの影響圏内にある他の国々（具体的な国名は挙げなかった）で起こり得る同様の行動の類似点を指摘した。

