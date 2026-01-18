日本
【ルイジアナ買収 米国はいかにして「大陸の半分」を買ったのか】
1803年、米国のトーマス・ジェファソン大統領はフランスから広大なルイジアナ領を1500万ドルで購入。これにより、米国の面積は約2倍に拡大した。 2026年1月18日, Sputnik 日本
この買収により、米国はミシシッピ川流域と南部の戦略的に重要な港湾都市ニューオーリンズを支配下に置くこととなった。これは、西部開拓の急速な進展や、米国が大陸の大国となることに貢献した。
