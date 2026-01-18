https://sputniknews.jp/20260118/--21996557.html

【ルイジアナ買収 米国はいかにして「大陸の半分」を買ったのか】

1803年、米国のトーマス・ジェファソン大統領はフランスから広大なルイジアナ領を1500万ドルで購入。これにより、米国の面積は約2倍に拡大した。

この買収により、米国はミシシッピ川流域と南部の戦略的に重要な港湾都市ニューオーリンズを支配下に置くこととなった。これは、西部開拓の急速な進展や、米国が大陸の大国となることに貢献した。

