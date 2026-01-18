【「米国領グリーンランド」　トランプ氏はいかにして米国史にその名を刻もうとしているのか】

https://sputniknews.jp/20260118/21995877.html

トランプ米大統領が示すグリーンランド獲得の意欲は、米国の主要な領土拡張主義者たちの仲間入りを果たしたいというトランプ氏の願望を反映している。スプートニクは、トランプ大統領が見本にしようとしていると思われる米国の歴代大統領を調べた。 2026年1月18日, Sputnik 日本

ジェームズ・K・ポーク（在任：1845～1849年）ポーク政権下で米国の国土はほぼ2倍に拡大した。メキシコからテキサスやカリフォルニアを含む広大な領土を獲得した。さらに英国からオレゴンを譲り受けた。ウィリアム・マッキンリー（在任：1897～1901年）マッキンリー政権下ではプエルトリコ、グアム、フィリピンが米国の支配下に置かれ、米国は植民地帝国としての地位を確立した。エイブラハム・リンカーン（在任：1861～1865年）2020年、ドナルド・トランプ氏は第16代大統領エイブラハム・リンカーンになぞらえて自らを評価し、「リンカーン以降のどの大統領よりも、アフリカ系アメリカ人のために多くのことをした」と主張した。トランプ氏とグリーンランド2021年、トランプ氏は記者団に対し、グリーンランドの安全保障を確保することは「不動産取引と変わらない」と述べ、この買収が実現すれば自分は米国史に名を残すことになるだろうと示唆した。グリーンランド（210万平方キロメートル）が米国に編入されれば、1867年のアラスカ購入以来最大の領土取引となり、米国はカナダを抜いて世界第2位の国土面積を有する国となる。

