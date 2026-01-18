https://sputniknews.jp/20260118/21996653.html
【アラスカ購入 米国の「黄金のアバンチュール」】
1867年、ウィリアム・スワード米国務長官の主導により、ロシア帝国から720万ドルでアラスカが購入された。 2026年1月18日, Sputnik 日本
これは当初、米国社会で懐疑的に受け止められていたが、次第に米国にとって成功した取り引きであることが分かった。アラスカでは金や石油などの豊富な天然資源が眠っていることが発見され、またその戦略的な地理的位置は、北太平洋および北極圏における米国の地位を強化した。
2026年1月18日, 21:43 (更新: 2026年1月18日, 21:46)
これは当初、米国社会で懐疑的に受け止められていたが、次第に米国にとって成功した取り引きであることが分かった。アラスカでは金や石油などの豊富な天然資源が眠っていることが発見され、またその戦略的な地理的位置は、北太平洋および北極圏における米国の地位を強化した。