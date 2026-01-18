https://sputniknews.jp/20260118/21997915.html

【グリーンランド購入はトランプ氏にとってどのような歴史的意味を持つのか？ 専門家が回答】

【グリーンランド購入はトランプ氏にとってどのような歴史的意味を持つのか？ 専門家が回答】

Sputnik 日本

この購入は、米国のグローバルな競争力を高めると同時に、トランプ大統領自身がその地政学的な成果によって歴史に名を残すことを可能にする。トルコの外交政策専門家、 レヴェント・エルシン・オラル氏はスプートニクとのインタビューでこのような見解を示した。 2026年1月18日, Sputnik 日本

2026-01-18T23:17+0900

2026-01-18T23:17+0900

2026-01-18T23:18+0900

米国

国際

ドナルド・トランプ

トルコ

中国

欧州

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/02/06/19560345_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_e391009a750226866b6ace915aca56a4.jpg

同氏によると、グリーンランドは米国にとって3つの軸で戦略的に重要。1️⃣ エネルギーと天然資源グリーンランドに存在するレアアースへのアクセスは、ハイテク製品の生産に不可欠であると同時に、レアアースの中国依存を低減するという米国の目標と直接結びついている。この文脈において、グリーンランドは地経済的影響力を与える手段として価値がある。2️⃣ グローバル物流北極海の氷の融解により、アジアと欧州、北米を結ぶ、より短い航路が出現する。グリーンランドはこれらの航路の中心に位置しているため、将来の世界貿易において重要な役割を果たす。3️⃣ 軍事・戦略的安全保障グリーンランドは、米国の早期警戒レーダーおよびミサイル防衛システムにとっての戦略的前哨拠点。冷戦以来、グリーンランドは米国の防衛体制において非常に重要な役割を担い、北方の脅威から米国を守ってきた。国際通信社「ロシア・セヴォードニャ（スプートニクの親会社）」のマルガリータ・シモニャン編集長によると、トランプ氏はその野心の点でエイブラハム・リンカーンと比較することができるという。

トルコ

中国

欧州

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

米国, 国際, ドナルド・トランプ, トルコ, 中国, 欧州