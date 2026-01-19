https://sputniknews.jp/20260119/21998549.html
【米国はこれまでにデンマークからどのような島々を購入したのか？】
米国は1917年、デンマークから2500万ドルでヴァージン諸島を購入した。これ以降、米国は大規模な領土を獲得していない。 2026年1月19日, Sputnik 日本
これらの島々（セント・トーマス島、セント・クロイ島、セント・ジョン島）は、カリブ海の航路とパナマ運河へのアクセスを確保する上で戦略的に重要であったため、米国にとって不可欠だった。これらの島々は現在も米国の未編入領域となっている。
