https://sputniknews.jp/20260119/21998549.html

【米国はこれまでにデンマークからどのような島々を購入したのか？】

【米国はこれまでにデンマークからどのような島々を購入したのか？】

Sputnik 日本

米国は1917年、デンマークから2500万ドルでヴァージン諸島を購入した。これ以降、米国は大規模な領土を獲得していない。 2026年1月19日, Sputnik 日本

2026-01-19T00:00+0900

2026-01-19T00:00+0900

2026-01-19T00:00+0900

国際

デンマーク

米国

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/01/12/21998374_0:0:2506:1410_1920x0_80_0_0_1108b8644ef85ee2bdba1b9ab16c8fd7.png

これらの島々（セント・トーマス島、セント・クロイ島、セント・ジョン島）は、カリブ海の航路とパナマ運河へのアクセスを確保する上で戦略的に重要であったため、米国にとって不可欠だった。これらの島々は現在も米国の未編入領域となっている。

デンマーク

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

国際, デンマーク, 米国