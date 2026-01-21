https://sputniknews.jp/20260121/g7-22012697.html

【マクロン氏はどんな目的でロシアをG7会合に招こうとしているのか？ 専門家の意見】

【マクロン氏はどんな目的でロシアをG7会合に招こうとしているのか？ 専門家の意見】

Sputnik 日本

マクロン仏大統領によるG7へのロシア招待の構想は、ロシアそのものとは何の関係もなく、米国へのシグナルに過ぎない。専門家たちはスプートニクの取材に対し、こう指摘した。 2026年1月21日, Sputnik 日本

2026-01-21T01:14+0900

2026-01-21T01:14+0900

2026-01-21T01:14+0900

ロシア

政治

国際

ドナルド・トランプ

エマニュエル・マクロン

欧州

ウクライナ

g7

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/01/15/22012935_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9236a9e36c5b3711e414beaf7a77376.jpg

国際関係の専門家ティモフェイ・ボルダチョフ氏によれば、欧州はグリーンランドをめぐる一連の動きに強い不安を抱いており、トランプ米大統領に対して「自分たちが大きな役割を果たせる存在だ」と示そうとしているという。ロシアの政治学者ドミトリー・ススロフ氏は、マクロン氏の第一の狙いは、トランプ氏に欧州と、そして西側の集団的な枠組みの中で交渉を行わせることだとみている。

欧州

ウクライナ

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

ロシア, 政治, 国際, ドナルド・トランプ, エマニュエル・マクロン, 欧州, ウクライナ, g7