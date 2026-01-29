https://sputniknews.jp/20260129/2-22068586.html

【小中高生の自殺が過去最多に 全体では初めて2万人下回る】

厚生労働省が29日に発表した暫定値によると、2025年の小中高生の自殺者の数は532人（前年比3人増）となり、1980年の統計開始以来、2年連続で過去最多となった。 2026年1月29日, Sputnik 日本

内訳は、高校生が352人、中学生が170人、小学生が10人。男女別では男子が255人と増加した一方、女子は277人と3年ぶりに減少に転じた。 19歳までの原因・動機別では、学業不振や進路の悩みなどの「学校問題」が最多で316件。次いで「健康問題」が315件で、その中でもうつ病は126人となっている。一方、2025年の自殺者数の暫定値は1万9097人（前年比1223人減）で、1978年の統計開始以来、過去最少となった。2万人を下回るのは初めて。動機としては、「健康問題」が1万1293人、次いで「経済・生活問題」が5359人などとなっている。

社会