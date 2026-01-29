https://sputniknews.jp/20260129/2-22068586.html
【小中高生の自殺が過去最多に 全体では初めて2万人下回る】
【小中高生の自殺が過去最多に 全体では初めて2万人下回る】
Sputnik 日本
厚生労働省が29日に発表した暫定値によると、2025年の小中高生の自殺者の数は532人（前年比3人増）となり、1980年の統計開始以来、2年連続で過去最多となった。 2026年1月29日, Sputnik 日本
2026-01-29T14:57+0900
2026-01-29T14:57+0900
2026-01-29T15:53+0900
社会
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0c/14/19435540_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_8871fe859c3cbb82b97c08d7c1be92df.jpg
内訳は、高校生が352人、中学生が170人、小学生が10人。男女別では男子が255人と増加した一方、女子は277人と3年ぶりに減少に転じた。 19歳までの原因・動機別では、学業不振や進路の悩みなどの「学校問題」が最多で316件。次いで「健康問題」が315件で、その中でもうつ病は126人となっている。一方、2025年の自殺者数の暫定値は1万9097人（前年比1223人減）で、1978年の統計開始以来、過去最少となった。2万人を下回るのは初めて。動機としては、「健康問題」が1万1293人、次いで「経済・生活問題」が5359人などとなっている。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0c/14/19435540_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_ad9fd0e45a8841ddd0dd32734ece4a4b.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
社会
【小中高生の自殺が過去最多に 全体では初めて2万人下回る】
2026年1月29日, 14:57 (更新: 2026年1月29日, 15:53)
厚生労働省が29日に発表した暫定値によると、2025年の小中高生の自殺者の数は532人（前年比3人増）となり、1980年の統計開始以来、2年連続で過去最多となった。
内訳は、高校生が352人、中学生が170人、小学生が10人。男女別では男子が255人と増加した一方、女子は277人と3年ぶりに減少に転じた。 19歳までの原因・動機別では、学業不振や進路の悩みなどの「学校問題」が最多で316件。
次いで「健康問題」が315件で、その中でもうつ病は126人となっている。一方、2025年の自殺者数の暫定値は1万9097人（前年比1223人減）で、1978年の統計開始以来、過去最少となった。2万人を下回るのは初めて。動機としては、「健康問題」が1万1293人、次いで「経済・生活問題」が5359人などとなっている。