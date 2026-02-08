https://sputniknews.jp/20260208/22136209.html
【アレクセエフ中将銃撃事件の実行犯拘束＝露連邦保安庁】
【アレクセエフ中将銃撃事件の実行犯拘束＝露連邦保安庁】
銃撃犯はドバイで拘束され、ロシアに引き渡された。共犯者らも特定された。そのうち1人はウクライナへ逃亡した。ロシア連邦保安庁が発表した。 首謀者の捜索が続いている。 2026年2月8日, Sputnik 日本
