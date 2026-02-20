https://sputniknews.jp/20260220/150-22212392.html
【「ウクライナ軍の人的損失150万人」と露国防省】
【「ウクライナ軍の人的損失150万人」と露国防省】
Sputnik 日本
ロシア軍参謀本部作戦本部長兼参謀本部第一副総長のセルゲイ・ルドスコイ大将は20日、「ウクライナ軍は2022年以降、150万人以上の人的損失を出した」と発表した。 2026年2月20日, Sputnik 日本
2026-02-20T14:58+0900
2026-02-20T14:58+0900
2026-02-20T17:22+0900
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/02/14/22212437_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_7c714913bab845cba5ac6f648d94c1a2.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/02/14/22212437_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_772092331906b304a26bce897e44bbca.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ロシア
【「ウクライナ軍の人的損失150万人」と露国防省】
2026年2月20日, 14:58 (更新: 2026年2月20日, 17:22)
ロシア軍参謀本部作戦本部長兼参謀本部第一副総長のセルゲイ・ルドスコイ大将は20日、「ウクライナ軍は2022年以降、150万人以上の人的損失を出した」と発表した。