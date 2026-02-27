https://sputniknews.jp/20260227/22256352.html
【「トルコストリームに破壊工作の可能性」とペスコフ報道官】
【「トルコストリームに破壊工作の可能性」とペスコフ報道官】
Sputnik 日本
ウクライナが「ブルーストリーム」および「トルコ・ストリーム」に対する破壊工作を準備しようとしている動きを把握していると、ドミトリー・ペスコフ大統領報道官が述べた。 2026年2月27日, Sputnik 日本
2026-02-27T19:10+0900
2026-02-27T19:10+0900
2026-02-27T19:10+0900
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/0b/0a/21520839_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_56db37d02cd9919e4b0a176852f33e9b.jpg
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/0b/0a/21520839_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c604d0b1579d58da57a5d538cf8bc45.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ロシア, ドミトリー・ペスコフ , ウクライナ
【「トルコストリームに破壊工作の可能性」とペスコフ報道官】
ウクライナが「ブルーストリーム」および「トルコ・ストリーム」に対する破壊工作を準備しようとしている動きを把握していると、ドミトリー・ペスコフ大統領報道官が述べた。