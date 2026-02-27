日本
【「トルコストリームに破壊工作の可能性」とペスコフ報道官】
【「トルコストリームに破壊工作の可能性」とペスコフ報道官】
ウクライナが「ブルーストリーム」および「トルコ・ストリーム」に対する破壊工作を準備しようとしている動きを把握していると、ドミトリー・ペスコフ大統領報道官が述べた。 2026年2月27日, Sputnik 日本
ウクライナ
【「トルコストリームに破壊工作の可能性」とペスコフ報道官】

2026年2月27日, 19:10
ウクライナが「ブルーストリーム」および「トルコ・ストリーム」に対する破壊工作を準備しようとしている動きを把握していると、ドミトリー・ペスコフ大統領報道官が述べた。
