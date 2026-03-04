https://sputniknews.jp/20260304/22297599.html
ロシア側は中東のパートナーと積極的な外交活動を行っている＝露外務省報道官
ロシア側は中東のパートナーと積極的な外交活動を行っている＝露外務省報道官
Sputnik 日本
湾岸諸国とイラン間のエスカレーションを解決するためにロシアは仲介役を務めることができるかとのスプートニク特派員からの質問に対し、ロシア外務省のザハロワ報道官は、ロシアは要請を決して拒否しないと述べた。 2026年3月4日, Sputnik 日本
2026-03-04T22:04+0900
2026-03-04T22:04+0900
2026-03-04T22:04+0900
ロシア外務省
イラン
政治
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/03/04/22297251_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_1aea49f9dd1b78e157528893802556f9.jpg
イラン
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/03/04/22297251_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_aed0ddbe3c7e6f71174f3fbc714619dd.jpg
ロシア側は中東のパートナーと積極的な外交活動を行っている＝露外務省報道官
Sputnik 日本
ロシア側は中東のパートナーと積極的な外交活動を行っている＝露外務省報道官
2026-03-04T22:04+0900
true
PT2M07S
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ロシア外務省, イラン, 政治, видео
ロシア側は中東のパートナーと積極的な外交活動を行っている＝露外務省報道官
湾岸諸国とイラン間のエスカレーションを解決するためにロシアは仲介役を務めることができるかとのスプートニク特派員からの質問に対し、ロシア外務省のザハロワ報道官は、ロシアは要請を決して拒否しないと述べた。