2026年3月15日、レバノンのベイルート南郊ダヒエ地区で、イスラエル軍の空爆により破壊された建物の瓦礫を、ある男性が撮影している
2026年3月2日、イランのテヘランで攻撃を受けた後、煙の柱が立ち上っている
2026年3月15日、レバノンのベイルート南郊ダヒエ地区で、イスラエル軍の空爆により破壊された建物の瓦礫を、ある男性が撮影している
2026年3月2日、イランのテヘランで攻撃を受けた後、煙の柱が立ち上っている
2月28日、テヘラン、イスファハーン、クム、ケレジ、ケルマーンシャーの5都市で爆発が発生。最高指導者アリー・ハメネイ師の公邸は直撃を受け完全に破壊された。
イスラエルは先制攻撃を実施。核施設（フォルド、ナタンツ、イスファハーン）、革命防衛隊（IRGC）の司令部、防空基地、防衛産業施設が目標となった。この作戦は「ライオンの咆哮」と名付けられた。後に、攻撃が民間インフラにも及んでいたことが判明。
テヘラン中心部にある家屋。イスラエルの空爆により破壊された
テヘラン西部のシャハラン石油貯蔵施設で爆発が発生
テヘラン中心部にある家屋。イスラエルの空爆により破壊された
テヘラン西部のシャハラン石油貯蔵施設で爆発が発生
米国は、駆逐艦や無人機、HIMARS多連装ロケットシステムを用いてイラン軍を攻撃。USSスプルーアンス、USSフランク・E・ピーターセン、USSミリウスなどの艦艇からトマホークを発射。戦争初日から2日間で約200発のトマホークが使用された。迎撃された数は非公表。
ネタニヤフ首相は、この作戦を「善（イスラエルとトランプ）対悪（イラン）」の戦いと表現。「勇敢なイラン国民が自らの運命を握る手助けになる」と述べた。
イラン革命防衛隊は報復作戦「真実の約束-4」を実施。米イスラエルの基地や中東諸国の施設を攻撃。
対象は以下：
イスラエル海軍（ハイファ）およびラマット＝ダビド空軍基地
米第5艦隊司令部（バーレーン）
ドバイ国際空港およびジュベル・アリ港（火災発生）
クウェートの施設（米兵3名死亡）
2月28日
ミサイル攻撃により女子小学校「シャジャレ・タイエベ」が破壊され、7〜12歳の生徒168〜175人と教師が死亡、さらに数十人が負傷した。
ミナブのシャジャラ・タイイベ小学校の児童たちの肖像 彼らは米国の空爆により命を落とした
米軍の空爆で命を落としたミナブ小学校の児童たちの肖像
ミナブのシャジャラ・タイイベ小学校の児童たちの肖像 彼らは米国の空爆により命を落とした
米軍の空爆で命を落としたミナブ小学校の児童たちの肖像
・イランは米イスラエルを戦争犯罪と非難し、3月6日の報復を正当化。
・米国は当初関与を否定、トランプはイラン自らの攻撃の可能性も示唆。しかしペンタゴンの内部調査では、米軍の攻撃の可能性が高いと結論。
・米メディアは、誤認による攻撃で学校が軍事施設と誤分類された可能性を報道。
カザンのイラン総領事館前で献花を行う
イランの最高指導者アリ・ハメネイ氏の死去を受け、モスクワのイラン大使館外の様子
イランの故最高指導者、アヤトラ・アリ・ハメネイ氏を追悼する集会
カザンのイラン総領事館前で献花を行う
イランの最高指導者アリ・ハメネイ氏の死去を受け、モスクワのイラン大使館外の様子
イランの故最高指導者、アヤトラ・アリ・ハメネイ氏を追悼する集会
3月2日
イランはイスラエルや米軍基地、イラクのアルビール空港を攻撃。ドバイ、ドーハ、バーレーンでも爆発音が確認された。IRGCは60の戦略目標と500の米イスラエル軍施設を、700以上の無人機と数百発のミサイルで攻撃した。
3月3日から10日にかけて
IRGCは、バーレーンの米軍基地をミサイルやドローンで攻撃するとともに、イスラエルの複数の施設を標的に攻撃を行った。対象は、ケサリアの陸軍本部、ベネイブラクやペタフティクヴァの施設、西ガリラヤ、ベン・グリオン空港、テルアビブの国防省などである。
・IRGCは、攻撃を新たな段階に引き上げ、戦略ミサイルや極超音速ミサイル（Ghadr、Emad、Fattah、Kheibar Shekan）を使用したと発表した。空軍総司令部は、今後の弾頭の重量は少なくとも1トン以上になると指摘した。イランは最新型の超大型ミサイルKhorramshahr-4（射程2000km、弾頭1500kg）をイスラエルの目標に使用した。
・IRGCは、Khorramshahr-4およびFattahによる22回目の攻撃波を実施。IRGCは、アラブ首長国連邦（UAE）およびヨルダンのTHAAD防空レーダー、カタールのFPS-132レーダーを破壊したと発表した。
2026年3月11日
イラン軍は、イスラエルおよび米国との戦争戦略を変更し、ペルシャ湾域内の攻撃対象に対する戦術も見直したと発表した。今後、攻撃は連続的に行われ、米・イスラエル軍によるイランへの攻撃に対応する形で行われるものではないとしている。
現在の軍事作戦の特徴は、AI技術の活用にある。CENTCOM（米中央軍）の公式報道官によれば、AIはデータの一次処理を行い、人間が注目すべき対象を抽出する。最終的な攻撃目標の選定や攻撃の判断は人間が行う。
米中央軍は、高精度攻撃ミサイルPrSM（Precision Strike Missiles）の初使用を確認した。このミサイルは、弾道ミサイルATACMSの発展型で、従来型より200km長く飛行可能で、最大射程は500km。HIMARSの移動式発射プラットフォームから発射される。
さらに、新型自爆型ドローンLUCASも登場した。これは、イラン製ドローン「シャヘド（Shahed）」のクローンであり、報道によれば1機の価格は3万5千ドルである。
ロシアの反応は早かった。3月1日、プーチン大統領はイラン大統領マスード・ペゼシュキアンに対し、最高指導者セイエド・アリ・ハメネイ師とその家族の殺害に関して哀悼の意を表した。プーチンは、この殺害が人道上および国際法上のすべての規範を無視した冷酷な行為であると指摘した。また、ロシアはイラン周辺および中東全域における武力行使の放棄と、直ちに戦闘を停止し、政治・外交による解決への早期回帰が必要であるとの基本的立場を確認した。
2026年3月17日
イラン国家安全保障最高評議会のアリ・ラリジャニ事務局長が殺害されたが、イランの指導部に決定的な打撃を与えるものではないと、アッバース・アラクチ外相が述べた。
「なぜ米国やイスラエルがいまだにこの点を理解していないのか分からない。イラン・イスラム共和国は、確立された政治・経済・社会制度を有する強固な政治構造を持っている」
イラン外務省はラリジャニ氏の殺害をテロ行為と位置付け、国連安全保障理事会に対して責任者の追及を求めている。
3月12日
ロンドン市場でブレント原油価格は1バレル100ドルを超え、2024年夏以来の最高値を記録した。背景にはペルシャ湾での軍事行動があり、イラク沿岸でのタンカー攻撃やイラクの港湾の一時閉鎖、オマーンでのターミナル退避などが供給不安を引き起こしている。市場はホルムズ海峡の通行リスクに敏感に反応している。
地政学的リスクの高まりにより投資家は安全資産へシフト。金は史上最高値の1オンス5213ドル（前年比＋77％）に達した。銀も88.59ドル、プラチナも2202ドルに上昇。Fitch Ratingsは、2026年の金価格見通しを1オンス4500ドルに引き上げた。中央銀行や投資家の積極的な買いを理由としている。