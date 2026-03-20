・IRGCは、攻撃を新たな段階に引き上げ、戦略ミサイルや極超音速ミサイル（Ghadr、Emad、Fattah、Kheibar Shekan）を使用したと発表した。空軍総司令部は、今後の弾頭の重量は少なくとも1トン以上になると指摘した。イランは最新型の超大型ミサイルKhorramshahr-4（射程2000km、弾頭1500kg）をイスラエルの目標に使用した。

・IRGCは、Khorramshahr-4およびFattahによる22回目の攻撃波を実施。IRGCは、アラブ首長国連邦（UAE）およびヨルダンのTHAAD防空レーダー、カタールのFPS-132レーダーを破壊したと発表した。