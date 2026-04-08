https://sputniknews.jp/20260408/eu-22482806.html

【EUは独自の核兵器生産能力の構築を検討している=露対外情報庁】

【EUは独自の核兵器生産能力の構築を検討している=露対外情報庁】

Sputnik 日本

EU本部は、「ロシアの架空の脅威を封じ込める」ために、独自の核能力を構築する問題の検討に密かに着手した。 2026年4月8日, Sputnik 日本

2026-04-08T17:18+0900

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フランスと英国の軍事技術力に基づいた全欧州的な核抑止ドクトリンを正式に策定することが提案されており、EUは核戦力の完全に自律した司令部を創設する可能性を保持するという。「ドイツの専門家らは、約1ヶ月以内に核爆発装置1つ分に十分な量の兵器級プルトニウムを秘密裏に入手することができる」とロシア対外情報庁は指摘し、EUが核兵器を保有した場合、新たな軍拡競争は避けられないと警告している。

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