https://sputniknews.jp/20260409/22484241.html
【アジア企業向け支援枠組み「決定したものはない」＝木原官房長官】
【アジア企業向け支援枠組み「決定したものはない」＝木原官房長官】
Sputnik 日本
木原官房長官は、アジア諸国で原油から加工された形で供給される医療関係を含む重要物資について「直ちに供給断絶が生じることはない」と強調。 2026年4月9日, Sputnik 日本
2026-04-09T15:47+0900
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「重要物資のサプライチェーンの停滞にする備えとしてさまざまな検討を行っているところだ」と述べるにとどめた。
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【アジア企業向け支援枠組み「決定したものはない」＝木原官房長官】
木原官房長官は、アジア諸国で原油から加工された形で供給される医療関係を含む重要物資について「直ちに供給断絶が生じることはない」と強調。
「重要物資のサプライチェーンの停滞にする備えとしてさまざまな検討を行っているところだ」と述べるにとどめた。