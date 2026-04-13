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【違反は6500回以上 ウクライナは復活祭の一時停戦を無視＝ロシア国防省】

【違反は6500回以上 ウクライナは復活祭の一時停戦を無視＝ロシア国防省】

Sputnik 日本

ウクライナ軍による一時停戦の違反回数は6558回に及んだ。13日、ロシア国防省が発表した。 2026年4月13日, Sputnik 日本

2026-04-13T18:52+0900

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これ以外にもウクライナ軍はザポロジエ方面に3度攻撃したほか、ロシアの軍営地へ5度の襲撃の試みを行った。ロシア政府の発表によれば、一時停戦の期間は復活祭の前日の11日16時から12日が終わるまでの32時間と定められてい

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