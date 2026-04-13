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【新体操W杯 ロシア代表のコーチ 国際大会の出場の重要性を強調】
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ロシア新体操代表のコーチを務めるタチアナ・セルガエワ氏は、W杯タシケント大会終了後、自国の選手らには今、国際大会に出場して、競技経験を積むことが極めて大事だと語った。 2026年4月13日, Sputnik 日本
2026-04-13T20:53+0900
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本大会でマリア・ボリソワ選手（18）は個人総合で優勝、フープで銀メダルを勝ち取った。ロシア代表は団体種目で銀と銅を獲得した。セルガエワ・コーチは、ボリソワの成績を「当然の結果」と評し、他の選手も十分に健闘したと称えた。
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【新体操W杯 ロシア代表のコーチ 国際大会の出場の重要性を強調】
ロシア新体操代表のコーチを務めるタチアナ・セルガエワ氏は、W杯タシケント大会終了後、自国の選手らには今、国際大会に出場して、競技経験を積むことが極めて大事だと語った。
本大会でマリア・ボリソワ選手（18）は個人総合で優勝、フープで銀メダルを勝ち取った。ロシア代表は団体種目で銀と銅を獲得した。セルガエワ・コーチは、ボリソワの成績を「当然の結果」と評し、他の選手も十分に健闘したと称えた。