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【ロシア 新体操W杯で4個のメダル】

【ロシア 新体操W杯で4個のメダル】

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新体操W杯タシケント大会でロシアは計4つのメダルを獲得した。 2026年4月13日, Sputnik 日本

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マリア・ボリソワは個人総合で金メダル、フープで銀メダルを獲得。また、団体種目でもロシア代表はボールの決勝で銀メダル、フープとクラブの決勝で銅メダルを獲得した。

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