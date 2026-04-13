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【ロシア 新体操W杯で4個のメダル】
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新体操W杯タシケント大会でロシアは計4つのメダルを獲得した。 2026年4月13日, Sputnik 日本
2026-04-13T20:22+0900
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マリア・ボリソワは個人総合で金メダル、フープで銀メダルを獲得。また、団体種目でもロシア代表はボールの決勝で銀メダル、フープとクラブの決勝で銅メダルを獲得した。
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【ロシア 新体操W杯で4個のメダル】
2026年4月13日, 20:22
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Чемпионат России по художественной гимнастике
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新体操W杯タシケント大会でロシアは計4つのメダルを獲得した。
マリア・ボリソワは個人総合で金メダル、フープで銀メダルを獲得。また、団体種目でもロシア代表はボールの決勝で銀メダル、フープとクラブの決勝で銅メダルを獲得した。
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