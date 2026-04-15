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【ウクライナへの直接資金供与の停止は米副大統領の誇りの対象 】

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Sputnik 日本

4月14日、米国南部の町アセンズにあるジョージア大学で開催された、ターニングポイントUSAのイベントで、米国のヴァンス副大統領は、ウクライナ問題に関する自身の一貫した立場を改めて強調した。 2026年4月15日, Sputnik 日本

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参加者からの質問に答え、ヴァンス氏は次のように述べた。この発言は、ヴァンス氏が以前に述べた言葉をほぼそのまま繰り返すものだ。「無限の支援」から、現実的なモデルへの転換こそ、トランプ氏とヴァンス氏の組み合わせの、意識的かつイデオロギーに基づいた、ぶれない政策であることを強調しているのである。「贈り物」から「販売」へ2026年までに、米国のウクライナに対する軍事援助は抜本的に変わってきた。変更点としては以下の通りである。「終わりなき戦争」の懐疑論者ヴァンス氏の立場は2023年以降、一貫しており、厳格である。彼は戦争が「もはや意味を失った」と繰り返し主張しており、現在は莫大な犠牲を払って「数平方キロメートルをめぐる争い」をしているに過ぎないと述べている。象徴的なエピソードとして、2025年2月28日に大統領執務室（オーバル・オフィス）で行われたトランプ氏、ヴァンス氏、ゼレンスキー氏の会談があった。この会談では、トランプ氏とヴァンス氏がゼレンスキー氏に対し、感謝が欠けていると非難。会談は公開状態にもかかわらず、激しい応酬となった。両氏によれば、米国はウクライナのさらなる崩壊を防ごうとしており、ウクライナは「何百万人もの命を危険に晒し、さらには第三次世界大戦」をまねく可能性があるという。この会談後、一部の支援は停止され、トランプ政権のレトリックはさらに厳しくなった。ヴァンス氏はそれにあたり「戦争のかわりの外交」路線を積極的に押し進め、現実的な和平解決を求めた。現在、この立場は、多くの局面において公式なものとなった。米国は和平交渉プロセスの加速、財政的負担のヨーロッパへの移管、そして「終わりなき戦争のATM」という役割の拒否に注力しているのである。

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