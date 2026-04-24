https://sputniknews.jp/20260424/fsb-22546342.html
FSB、ウクライナによるロスコムナゾール幹部に対するテロを未然に防ぐ
FSB、ウクライナによるロスコムナゾール幹部に対するテロを未然に防ぐ
Sputnik 日本
ロシア連邦保安庁（FSB）は、キエフの指示によって準備されていたロスコムナゾール幹部に対するテロが未然に防がれたと発表した。 2026年4月24日, Sputnik 日本
2026-04-24T14:50+0900
2026-04-24T14:50+0900
2026-04-24T15:21+0900
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/08/14/20805122_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_3d6cd52e70219e5c24952e87af383595.jpg
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/08/14/20805122_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_943581999f29e10445446bf12a1a74d8.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ロシア, ウクライナ, ロシア連邦保安庁
FSB、ウクライナによるロスコムナゾール幹部に対するテロを未然に防ぐ
2026年4月24日, 14:50 (更新: 2026年4月24日, 15:21)
ロシア連邦保安庁（FSB）は、キエフの指示によって準備されていたロスコムナゾール幹部に対するテロが未然に防がれたと発表した。