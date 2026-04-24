FSB、ウクライナによるロスコムナゾール幹部に対するテロを未然に防ぐ

© twitter sputnik_jp メディアバンクへ移行 【FSB「工作グループ壊滅」 爆破脱線テロにも関与か】 © twitter sputnik_jp / メディアバンクへ移行

ロシア連邦保安庁（FSB）は、キエフの指示によって準備されていたロスコムナゾール幹部に対するテロが未然に防がれたと発表した。