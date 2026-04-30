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【なぜベトナムに？ 日本の原油供給に込めた戦略】

【なぜベトナムに？ 日本の原油供給に込めた戦略】

Sputnik 日本

日本の石油元売り大手「出光興産」が、ベトナムに約400万バレルの原油を融通すると報じられている。日本でも足りていないのになぜ第三国に渡すのか。何も「親切で助けた」というわけではない。そこには日本のしたたかな戦略が垣間見える。 2026年4月30日, Sputnik 日本

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情けは人の為ならず中東情勢にともなうホルムズ海峡危機で、ベトナムは原油調達に影響が出ており、日本にも支援を求めていた。今回動いているのは出光興産だが、「日本政府の要請を踏まえた措置」と伝えられているように、裏では日本政府の意向が働いていることが分かる。今回融通されるのは政府の石油備蓄ではなく、ホルムズ海峡を回避して調達されたもの。出光興産が出資するベトナム北部の製油所に供給される。現地には日本企業の生産拠点もあり、精製された石油製品を利用して自動車部品や家電などが製造され、日本に輸出されるとみられる。エネルギー供給が止まると、日本企業もダメージを受け、ひいては国内への製品供給も滞りかねない。これを避けるためにベトナムに石油を融通するというのが、最も直接で分かりやすい説明だ。見え隠れする「対中国戦略」としての側面対中国という視点でもベトナムは日本にとって重要なパートナーだ。中国は日本企業の製造拠点も多くある巨大市場だが、関係悪化や経済制裁、台湾問題など政治・地政学面でのリスクがある。過度な中国依存を解消するための受け皿としてベトナムの重要性は高まっている。つまり今回の融通は、この分散戦略を成立させるためのインフラ支援と見ることができる。安全保障面でも日本は、「対中国包囲網」（表向きは「自由で開かれたインド太平洋」）にベトナムを加えるべく協力強化を進めている。4月に防衛装備移転三原則を改定し、殺傷兵器の輸出を可能にしたが、ベトナムは対象となる17カ国に含まれている。また、今回の首相訪問ではベトナムに対する初のOSA（政府安全保障能力強化支援）供与の検討も進められている。外交カードにも高市首相はゴールデンウィーク中にベトナムを訪問する。今回の原油融通は、どんな口先の外交メッセージよりも実効性のある手土産になるだろう。ベトナムは地理的に近く、日本企業の関与も深い。地域の成長国がエネルギー不足に陥れば、サプライチェーンの混乱が地域全体に広がる恐れもある。隣国の安定が自国のエネルギー・経済安全保障にもつながるというわけだ。日越関係は良好で、中国との関係を見据えてもベトナムとの関係強化は日本にメリットがある。原油融通は「地域の安定」「自国企業を守る」「外交ポイントを稼ぐ」といった目的の全てを満たせるものであり、ベトナムは「支援してリターンが見込める」相手でもある。今回の対応は単なる支援ではない。エネルギー、安全保障、外交が複雑に絡み合う中で、日本は現実的な選択を迫られている。

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