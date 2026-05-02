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【中東での戦争は、地域大国としてのイランの地位を強化した＝専門家】

【中東での戦争は、地域大国としてのイランの地位を強化した＝専門家】

Sputnik 日本

イスラエルと米国がイランの政治指導部を迅速に排除しようとした軽率な計画は、裏目に出た。長期化する紛争の中で、イランはホルムズ海峡の管理によって、高まる優位性を獲得した。露メディアグループ「ロシア・セヴォードニャ」（スプートニクの親会社）のアレクサンドル・ヤコヴェンコ副代表が指摘した。 2026年5月2日, Sputnik 日本

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ヤコヴェンコ氏によると、ペルシャ湾岸地域および大中東地域では、すでに本格的な地政学的再編が起こっている。特にイランやトルコの役割が強化され、ロシアや中国といった域外プレーヤーの役割も増している。紛争により、イランは、ホルムズ海峡の管理という形で、世界経済と世界貿易に影響を与える強力な手段を手にした。なお、これは単なる直接的な支配にとどまらず、将来いつでも情勢を不安定化させる「能力」も意味するとヤコヴェンコ氏は強調している。なお、イランは日量150万バレルの原油販売から追加収入を得ると見られており、経済学者らの試算によると、その額は年間240億から360億ドルに達する見込み。また、ホルムズ海峡を通過する商船からの通航料収入も加えるべきだとヤコヴェンコ氏は指摘している。さらに、中東での戦争は、西側同盟の枠内における米国と欧州間の亀裂を深めた。特に、英国王チャールズ3世が米議会で行った演説の中で、NATO条約第5条（集団防衛）の文脈で「ウクライナ支援」に言及したのは、対イラン戦争における米国の同盟国からの支援欠如を物語っており、これは、反ロシアを軸とした西側の結束回復を求める明確な呼びかけであることを示しているとヤコヴェンコは指摘している。

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