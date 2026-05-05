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【191か国から10万人以上の若者が参加希望 国際青年フェスティバル】

【191か国から10万人以上の若者が参加希望 国際青年フェスティバル】

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参加申し込みが特に多かった国は、ブラジル、インド、インドネシア、ベトナムなど。主催者によると、ロシア国外からは計6万2000人以上の申し込みがあった。​この大規模な国際青年イベントは今年、9月11日から17日までエカテリンブルクで開催される。 2026年5月5日, Sputnik 日本

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今後、専門家たちが応募者の中から最も優れた1万人を選抜する。主催者によると、フェスティバルの優先課題は、若者の自己実現の機会拡大、友人関係および専門的なネットワークの構築、また、海外の仲間との共同プロジェクトの立ち上げ。

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