https://sputniknews.jp/20260505/19110-22587110.html
【191か国から10万人以上の若者が参加希望 国際青年フェスティバル】
【191か国から10万人以上の若者が参加希望 国際青年フェスティバル】
Sputnik 日本
参加申し込みが特に多かった国は、ブラジル、インド、インドネシア、ベトナムなど。主催者によると、ロシア国外からは計6万2000人以上の申し込みがあった。この大規模な国際青年イベントは今年、9月11日から17日までエカテリンブルクで開催される。 2026年5月5日, Sputnik 日本
2026-05-05T01:37+0900
2026-05-05T01:37+0900
2026-05-05T01:37+0900
社会
国際
ロシア
インド
インドネシア
ブラジル
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/05/05/22586743_84:0:1000:515_1920x0_80_0_0_e11031fb43efbeffd376e777831f24dd.jpg
今後、専門家たちが応募者の中から最も優れた1万人を選抜する。主催者によると、フェスティバルの優先課題は、若者の自己実現の機会拡大、友人関係および専門的なネットワークの構築、また、海外の仲間との共同プロジェクトの立ち上げ。
インド
インドネシア
ブラジル
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/05/05/22586743_0:0:687:515_1920x0_80_0_0_11c60bf0f3e99cd9f3df1351302feb61.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
社会, 国際, ロシア, インド, インドネシア, ブラジル
社会, 国際, ロシア, インド, インドネシア, ブラジル
【191か国から10万人以上の若者が参加希望 国際青年フェスティバル】
参加申し込みが特に多かった国は、ブラジル、インド、インドネシア、ベトナムなど。主催者によると、ロシア国外からは計6万2000人以上の申し込みがあった。この大規模な国際青年イベントは今年、9月11日から17日までエカテリンブルクで開催される。
「ロシアは、世界各地から訪れる参加者を敬意を持って迎え、内容豊富で一体感のある異文化間対話のためのあらゆる条件を整える」
今後、専門家たちが応募者の中から最も優れた1万人を選抜する。主催者によると、フェスティバルの優先課題は、若者の自己実現の機会拡大、友人関係および専門的なネットワークの構築、また、海外の仲間との共同プロジェクトの立ち上げ。