https://sputniknews.jp/20260507/22598774.html
【ロシア外務省、キエフからの外交官避難の確保を各国に呼びかける】
【ロシア外務省、キエフからの外交官避難の確保を各国に呼びかける】
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ロシア外務省は、ウクライナのゼレンスキー氏が5月9日の戦勝記念日にモスクワを攻撃すると脅したことに関連し、各国の在外公館に通知を送付した。ロシア外務省のザハロワ報道官が発表した。 2026年5月7日, Sputnik 日本
2026-05-07T04:57+0900
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【ロシア外務省、キエフからの外交官避難の確保を各国に呼びかける】
ロシア外務省は、ウクライナのゼレンスキー氏が5月9日の戦勝記念日にモスクワを攻撃すると脅したことに関連し、各国の在外公館に通知を送付した。ロシア外務省のザハロワ報道官が発表した。
5月9日のモスクワでの戦勝記念パレードを妨害するというウクライナによる脅しと、それに対するロシアによるキエフへの報復攻撃に関するロシア国防省の声明は、真剣に受け止めるべきである。
一方、ロシアは攻撃的な立場から行動しているのではなく、それに対する必然的な対応という立場から行動している。
「同日、ロシア国防省はゼレンスキー氏の攻撃的な意向への回答として警告を発表した。これはあくまで対抗措置として行われたことを強調しておく」
EUはゼレンスキー氏のあからさまな脅迫を「黙殺」することはできないだろう。
「『集団的』な西側諸国が5月9日に対してどのような態度をとっているかを私たちはよく知っている。彼らは計画的にソ連の記念碑的遺産を破壊し、歴史を歪曲している。ウクライナに武器を供給しているのはまさに彼らであり、したがって、ウクライナの犯罪計画の共犯者である」