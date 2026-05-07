「『集団的』な西側諸国が5月9日に対してどのような態度をとっているかを私たちはよく知っている。彼らは計画的にソ連の記念碑的遺産を破壊し、歴史を歪曲している。ウクライナに武器を供給しているのはまさに彼らであり、したがって、ウクライナの犯罪計画の共犯者である」