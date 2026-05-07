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カリーニングラード州で、25か国の外国人ブロガー向けメディアスクールが開幕

カリーニングラード州で、25か国の外国人ブロガー向けメディアスクールが開幕

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5月5日から8日にかけて、カリーニングラード州で、世界青年フェスティバル総局および若者メディア発展センター「SHUM（シュム）」による外国人ブロガー向けメディアスクールが開催されている。 2026年5月7日, Sputnik 日本

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参加者は、アブハジア、アルメニア、ベルギー、ボリビア、イギリス、インド、インドネシア、マダガスカルなど各国から集まった約50人のブロガー。彼らの総フォロワー数は3400万人を超える。このメディアスクールでは、参加者が専門的スキルを向上させ、ロシア人の同業者と経験交流できるだけでなく、ロシアという国をより深く知り、ロシア発のコンテンツを自身のフォロワーに届ける機会にもなるとしている。「今日、世界では遠心的な動き、つまり様々な基準による国際社会の分断が進んでいます。しかし皆さんは逆に結びつき、共通の議題を持ち、対話を志向している。これは意見交換を行い、人脈を築く素晴らしい機会です」と、ザハロワ氏は強調した。

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