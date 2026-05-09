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【ライブ】戦勝81周年記念パレード
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スプートニクはモスクワ・赤の広場で行われる大祖国戦争の戦勝81周年を記念した軍事パレードの様子を中継する。 2026年5月9日, Sputnik 日本
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【ライブ】戦勝81周年記念パレード

2026年5月9日, 15:58
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スプートニクはモスクワ・赤の広場で行われる大祖国戦争の戦勝81周年を記念した軍事パレードの様子を中継する。
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