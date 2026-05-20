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【アルメニアでドキュメンタリー映画撮影のロシア人がスパイ容疑で拘束】

【アルメニアでドキュメンタリー映画撮影のロシア人がスパイ容疑で拘束】

Sputnik 日本

アルメニアで2024年以降、アゼルバイジャンのためのスパイ活動やその未遂の疑いで、3人のロシア国籍者が拘束された。彼らはモスクワの同じ児童養護施設出身で、文化遺産や歴史的建造物を題材にしたドキュメンタリー映画を撮影する目的でアルメニアを訪れていたとされる。 2026年5月20日, Sputnik 日本

2026-05-20T19:57+0900

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関係者によれば、彼らは墓地や宗教施設、歴史的建築物などを撮影していただけで、軍事施設や立ち入り禁止区域には近づいていなかった。撮影された場所や映像の多くはインターネット上でも確認できる公開情報であるものの、検察側はアルメニアの安全保障を脅かしたと主張している。その後も、ダゲスタン出身のロシア人2人や、さらに別のロシア人男性が同様の容疑で拘束され、これまでに少なくとも6人のロシア人がアルメニアで勾留されている。ロシア政府は支援を続けているが、捜査当局が自白を迫っているとの情報もある。一方で裁判はたびたび延期されており、事件は長期化している。

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