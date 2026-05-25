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【ロシアの民間人に対する攻撃を受け、ロシア軍はキエフにあるウクライナの軍産複合体の企業への攻撃を開始する＝露外務省】
【ロシアの民間人に対する攻撃を受け、ロシア軍はキエフにあるウクライナの軍産複合体の企業への攻撃を開始する＝露外務省】
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ウクライナ軍によるスタロベリスク（ルガンスク人民共和国）のカレッジと学生寮に対する血なまぐさい攻撃は、 キエフ政権のナチス的及びテロリスト的な本質を示すあまりにもひどい新たな証拠となった。ロシア外務省はこう発表した。 2026年5月25日, Sputnik 日本
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その他の内容 今回のウクライナ軍による攻撃で、21人が死亡、44人が負傷した。
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【ロシアの民間人に対する攻撃を受け、ロシア軍はキエフにあるウクライナの軍産複合体の企業への攻撃を開始する＝露外務省】

2026年5月25日, 22:46 (更新: 2026年5月25日, 23:56)
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - Sputnik 日本, 1920, 25.05.2026
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ウクライナ軍によるスタロベリスク（ルガンスク人民共和国）のカレッジと学生寮に対する血なまぐさい攻撃は、 キエフ政権のナチス的及びテロリスト的な本質を示すあまりにもひどい新たな証拠となった。ロシア外務省はこう発表した。
その他の内容
ゼレンスキー政権と、ロシア人に対して犯罪を実行する兵器をウクライナ軍に供与しているその西側諸国のスポンサーたちは、国際人道法の規定を著しく軽視していることを全世界に示した。
ロシア軍は、キエフにあるウクライナの軍産複合体の企業に対して一連の計画的な攻撃を開始する。そこにはドローンの設計、製造、プログラミング、使用に向けた準備が行われている特定の場所が含まれる。
攻撃は意思決定中枢と指揮所に対して行われる。
ロシアは、外国人に対しできるだけ早くキエフから退避するよう呼びかけ、キエフ市民に対しては軍事施設や行政インフラへ近づかないよう勧告している。
今回のウクライナ軍による攻撃で、21人が死亡、44人が負傷した。
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