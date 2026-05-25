https://sputniknews.jp/20260525/22704638.html

【ロシアの民間人に対する攻撃を受け、ロシア軍はキエフにあるウクライナの軍産複合体の企業への攻撃を開始する＝露外務省】

【ロシアの民間人に対する攻撃を受け、ロシア軍はキエフにあるウクライナの軍産複合体の企業への攻撃を開始する＝露外務省】

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ウクライナ軍によるスタロベリスク（ルガンスク人民共和国）のカレッジと学生寮に対する血なまぐさい攻撃は、 キエフ政権のナチス的及びテロリスト的な本質を示すあまりにもひどい新たな証拠となった。ロシア外務省はこう発表した。 2026年5月25日, Sputnik 日本

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その他の内容 今回のウクライナ軍による攻撃で、21人が死亡、44人が負傷した。

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