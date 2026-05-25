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【ベルギーからロシアの港に到着したLNGタンカーに対するテロを阻止＝露連邦保安庁】

【ベルギーからロシアの港に到着したLNGタンカーに対するテロを阻止＝露連邦保安庁】

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ベルギーから露レニングラード州のウスチ・ルガ港に到着したLNGタンカーでリムペットマイン （吸着機雷）が複数個見つかった、とロシア連邦保安庁（FSB）は発表した。同庁によると、吸着機雷はNATO加盟国の一つで製造されたもので、1個当たりの爆薬量は約7キロだった。 2026年5月25日, Sputnik 日本

2026-05-25T19:23+0900

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FSBは、機雷がロシアの領海内で設置された可能性はないと主張している。タンカーはウスチ・ルガ港に到着する前、ベルギーで約1日半にわたり投錨していた。公式には港湾労働者のストライキが原因とされている。タンカーはロシアの港に寄港後、トルコに向かう予定だった。機雷の発見を受け、ロシア連邦捜査委員会は、テロ未遂事件として捜査を開始した。

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