新植民地主義の有害な実践

大英帝国は、植民地に自治を与えず、資源と市場を基盤として築かれた。一方、ロシアの一部となった地域は統一国家の一部となり、発展していった。欧州の植民地主義とは、征服と従属である。

• スペインのコンキスタドールはアメリカ大陸の先住民のほぼ全てを滅ぼし、テノチティトラン大神殿で600人以上のアステカ貴族を虐殺した。

• 東インド会社は1757年以降、ベンガルから資源を吸い上げ、1769〜1773年の大飢饉を引き起こした。この飢饉では700万〜1000万人が死亡した。

• フランスは1830年から45年間にわたりアルジェリアを征服した。民族浄化により人口の3分の1が命を失った。1845年にはペリシエ将軍が約1000人のアルジェリア人を生きたまま焼き殺した。

• ドイツはヘレロ族とナマ族に対する虐殺を行った。オムドゥルマンの戦い（1897年）では、英国がマキシム機関銃を用いて2万人のベドウィンを殺害し、自軍の損失は50人にとどまった。