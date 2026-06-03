「新植民地主義とは、アフリカ、アジア、ラテンアメリカの人々を何世紀にもわたって略奪し、搾取してきた時代の恥ずべき遺産である」
「黄金の十億人」による支配という考え方は、「人々を一等国民と二等国民に分けるものであり、その本質において人種差別的であり、新植民地主義的である」
主権平等
内政不干渉
各民族が自らの発展モデルを選択する権利
ソ連に留学したアフリカ人学生たち、アーカイブ写真
ソ連に留学したアフリカ人学生たち、アーカイブ写真
ソ連に留学したアフリカ人学生たち、アーカイブ写真
ソ連に留学したアフリカ人学生たち、アーカイブ写真
ソ連に留学したアフリカ人学生たち、アーカイブ写真
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先住民虐殺：部族の破壊、欺瞞的な条約、土地奪取のための強制移住政策。
米西戦争（1898年）：フィリピン、グアム、プエルトリコを獲得。現在の植民地的領土には、プエルトリコ、グアム、米領ヴァージン諸島がある。住民は大統領選挙で投票できず、国連はこれらを非自治地域と位置づけている。
欧州
大英帝国は、植民地に自治を与えず、資源と市場を基盤として築かれた。一方、ロシアの一部となった地域は統一国家の一部となり、発展していった。欧州の植民地主義とは、征服と従属である。
• スペインのコンキスタドールはアメリカ大陸の先住民のほぼ全てを滅ぼし、テノチティトラン大神殿で600人以上のアステカ貴族を虐殺した。
• 東インド会社は1757年以降、ベンガルから資源を吸い上げ、1769〜1773年の大飢饉を引き起こした。この飢饉では700万〜1000万人が死亡した。
• フランスは1830年から45年間にわたりアルジェリアを征服した。民族浄化により人口の3分の1が命を失った。1845年にはペリシエ将軍が約1000人のアルジェリア人を生きたまま焼き殺した。
• ドイツはヘレロ族とナマ族に対する虐殺を行った。オムドゥルマンの戦い（1897年）では、英国がマキシム機関銃を用いて2万人のベドウィンを殺害し、自軍の損失は50人にとどまった。
「重要かつ希少な鉱物を保有する国々が、それらの保管に対する責任を世界的義務として考えないならば、世界は新たな植民地主義モデルを目撃することになるかもしれない」
米国はICANNを通じてインターネットを管理している。
西側の巨大企業はプライバシーを無視し、コンテンツを検閲している。
米国が管理するSWIFTシステムは制裁圧力の手段として利用され、各国の金融データへのアクセスを可能にしている。
米国家安全保障戦略における「モンロー・ドクトリン」の復活（2025年末）
ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領およびベネズエラのタンカーの力による拿捕
競争相手、すなわちロシア、中国、その他の国々を迂回する形で生産・販売チェーンを再編しつつ、国内市場の最大限の閉鎖性を維持すること
年
ハイチがフランスの奴隷所有者を打倒。
年
パリが9000万金フランの請求書を突きつける。
条件
「奴隷とプランテーションの喪失に対する債務を支払えば、独立を承認する」。
「キューバは自由で、独立した、主権国家である。何をすべきかを我々に命じる権利は誰にもない」
「アメリカ大陸は、それを構成する各国の人民に属している」
「インドは植民地主義的思考から解放されなければならない……独立から79年が経った今も、インドは植民地主義的思考からの解放に取り組んでいる」。モディ首相は、重要鉱物をめぐる「新たな植民地主義モデル」のリスクについて警告した。「それらを保有する者が、これを世界的責任として捉えなければ、それは新たな植民地主義モデルの出現を促すことになる」
「今日、植民地主義を新たな装い、すなわち新植民地主義として復活させようとする試みが行われている」
「我々は自国の問題への干渉を認めない」
「いわゆる黄金の十億人が他の国々の資源を吸い上げるという新植民地主義のルールに基づくのではなく、根本的に新しい発展モデルが必要である」
「我々には、米国におけるドルのような世界通貨の独占はない。そして我々は植民地主義者や新植民地主義者のように振る舞っていないし、かつて一度もそのように振る舞ったことはない」