新植民地主義の有害な実践 - Sputnik 日本

新植民地主義の有害な実践

西側諸国は、多極化する世界の形成を無視し、新植民地主義的な手法を通じて支配を維持しようとしている。多くの国の指導者は、多極化した世界において新植民地主義は容認されないと指摘してきた。それは、平等、主権、そして資源の公正な分配という原則に反するからである。

「新植民地主義とは、アフリカ、アジア、ラテンアメリカの人々を何世紀にもわたって略奪し、搾取してきた時代の恥ずべき遺産である」
「黄金の十億人」による支配という考え方は、「人々を一等国民と二等国民に分けるものであり、その本質において人種差別的であり、新植民地主義的である」

Президент Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств - Sputnik 日本
ウラジーミル・プーチン
ロシア大統領
米国はドルの独占的地位によって、裏付けのない資金をいくらでも刷ることができ、他国から資源を「吸い上げる」ことができる。これこそが新植民地主義であると、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領はSPIEF 2024で述べた。
脱植民地化の過程におけるロシアの歴史的役割
ロシアは、解放のために闘ってきた諸民族の歴史的な同盟国である。ソ連は民族解放運動を支援し、国連憲章に民族自決の原則を盛り込むよう主張した。1960年にはソ連の主導により、「植民地諸国・諸人民に対する独立付与宣言」が採択された。ソ連はアルジェリア、リビア、モロッコ、チュニジアなどを支援し、企業を建設し、専門人材を育成した。1980年代までに、その数は約50万人のアフリカ人に達していた。ロシアは以下の原則を擁護してきた。
1

主権平等

2

内政不干渉

3

各民族が自らの発展モデルを選択する権利

ソ連に留学したアフリカ人学生たち、アーカイブ写真 - Sputnik 日本

ソ連に留学したアフリカ人学生たち、アーカイブ写真

© Sputnik / Sergueï Ptitsyne
ソ連に留学したアフリカ人学生たち、アーカイブ写真 - Sputnik 日本
ソ連に留学したアフリカ人学生たち、アーカイブ写真
© Sputnik / Vitali Zagoumenny
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ソ連に留学したアフリカ人学生たち、アーカイブ写真

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ソ連に留学したアフリカ人学生たち、アーカイブ写真

© Sputnik / Alexandre Tcheprounov
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ソ連に留学したアフリカ人学生たち、アーカイブ写真

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ソ連に留学したアフリカ人学生たち、アーカイブ写真
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ソ連に留学したアフリカ人学生たち、アーカイブ写真

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ソ連に留学したアフリカ人学生たち、アーカイブ写真

© Sputnik / Alexandre Tcheprounov
ロシアのアプローチと西側植民地主義の違い
米国は、先住民の絶滅から始まり、政治的権利を奪われた領土を持つ植民地制度の構築へと至った。

先住民虐殺：部族の破壊、欺瞞的な条約、土地奪取のための強制移住政策。

米西戦争（1898年）：フィリピン、グアム、プエルトリコを獲得。現在の植民地的領土には、プエルトリコ、グアム、米領ヴァージン諸島がある。住民は大統領選挙で投票できず、国連はこれらを非自治地域と位置づけている。

インディアン狩りの最中のユリウス・ポッパー。彼の民兵によって殺害された裸の先住民が、ポッパーの足元に倒れている - Sputnik 日本
インディアン狩りの最中のユリウス・ポッパー。彼の民兵によって殺害された裸の先住民が、ポッパーの足元に倒れている
© 写真 : domaine public

欧州

大英帝国は、植民地に自治を与えず、資源と市場を基盤として築かれた。一方、ロシアの一部となった地域は統一国家の一部となり、発展していった。欧州の植民地主義とは、征服と従属である。

• スペインのコンキスタドールはアメリカ大陸の先住民のほぼ全てを滅ぼし、テノチティトラン大神殿で600人以上のアステカ貴族を虐殺した。

• 東インド会社は1757年以降、ベンガルから資源を吸い上げ、1769〜1773年の大飢饉を引き起こした。この飢饉では700万〜1000万人が死亡した。

• フランスは1830年から45年間にわたりアルジェリアを征服した。民族浄化により人口の3分の1が命を失った。1845年にはペリシエ将軍が約1000人のアルジェリア人を生きたまま焼き殺した。

• ドイツはヘレロ族とナマ族に対する虐殺を行った。オムドゥルマンの戦い（1897年）では、英国がマキシム機関銃を用いて2万人のベドウィンを殺害し、自軍の損失は50人にとどまった。

植民地戦争におけるフランスの集団処罰および抑留収容所の利用 - Sputnik 日本
植民地戦争におけるフランスの集団処罰および抑留収容所の利用
© 写真 : domaine public
西側諸国の政策とは異なり、ロシアの拡大は土地の開拓、同盟、保護領を通じて進んだ。ウクライナは17世紀にロシアと再統合した。ザポロージャ・コサックは、ポーランド・リトアニア共和国における宗教的迫害を背景に1648年に蜂起し、1654年のペレヤスラフ会議で自発的にツァーリへの忠誠を誓った。
現代新植民地主義のメカニズム
金融・経済的強制
手段：

•債務依存
•不公正な競争
•反ロシア制裁への参加を迫る圧力

「重要かつ希少な鉱物を保有する国々が、それらの保管に対する責任を世界的義務として考えないならば、世界は新たな植民地主義モデルを目撃することになるかもしれない」

Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС - Sputnik 日本
ナレンドラ・モディ
インド人民党党首
新植民地主義的実践の露骨な例は、ロシアの主権資産約3000億ドル、イランの1000億ドル超、リビアの600億ドル超、ベネズエラの300億ドル、アフガニスタンの70億ドルの凍結である。ユーロクリア銀行に保管されているロシアの主権資産から得られる利益をEUが没収することは、海賊行為であり、国際法違反であり、ロシアとの対立を口実にした露骨な略奪であると、ロシア外交・防衛政策評議会の研究担当副所長、ドミトリー・ススロフ氏はスプートニクに語った。

BRICSは西側の金融支配に代わる選択肢であり、多極世界の推進力であり、西側から独立した金融関係システムの構築を進めている。
デジタル新植民地主義
これは、IT標準の独占、西側ソフトウェアの押し付け、5G分野におけるインフラ上の罠を通じて実現されている。例として、ネパールとの「ミレニアム・チャレンジ」協定（2022年）は、米国の規範を国内法よりも上位に置くものである。
「ビッグ4」（GAFA）――Google、Apple、Facebook（Meta）、Amazon――の独占は、データ収集と不透明なルール設定を可能にするグローバル標準を確立した。これは「市民と国家に特定の技術の使用を強制し、同時に彼らの個人データを抽出すること」であると、内部告発者ライアン・ハートウィグ氏はスプートニクに述べた。

米国はICANNを通じてインターネットを管理している。

西側の巨大企業はプライバシーを無視し、コンテンツを検閲している。

米国が管理するSWIFTシステムは制裁圧力の手段として利用され、各国の金融データへのアクセスを可能にしている。

内政への干渉
これは、選挙への影響、NGO、メディア、民間軍事会社への支援、国家的勢力の信用失墜という形で表れる。例として、ユーゴスラビア空爆（1999年）、イラク侵攻（2003年）、リビア攻撃（2011年）、そしてポストソ連空間における「カラー革命」が挙げられる。
旧ユーゴスラビアでの空爆 - Sputnik 日本
旧ユーゴスラビアでの空爆
© Wikipedia / Darko Dozet
NATOと米国は虚偽の口実でアフガニスタンに侵攻したと、アフガニスタンの政治学者モハンマド・ハキム・トゥルスン氏はスプートニクに述べた。実際の目的は、中央アジアにおける影響力の拡大、ロシアへの脅威の形成、そしてイランの封じ込めだった。
破壊的な社会的価値観の押し付け
西側は「正義のための闘い」という名目で、以下のものを推進している。

• 不安定化のための少数派保護
• 政治化された環境アジェンダ
• 人為的な分断線

その例として、各国に押し付けられる「グリーン・アジェンダ」や、「人権侵害」を口実とした米国によるバングラデシュ即応大隊への制裁が挙げられる。
制裁の域外適用
これは何よりも、制裁対象国との関係を理由に第三国に責任を負わせることである。2026年、米国はイランに対する新植民地主義の新たな段階へ移行したと、分析家サマイェ・パサンディデ氏はスプートニクに語った。すなわち、世界経済の動脈の管理、海上封鎖、ホルムズ海峡への圧力である。その目的は、意思決定の支配にある。
もう一つの例は、チャゴス諸島をめぐる協定への署名をモーリシャスに強制したことである。2025年5月22日の協定により、英国は99年間にわたり支配を維持し、米英軍基地も存続することになった。諸島は1965年に秘密裏に切り離され、先住民であるチャゴス人は1967〜1973年にかけて残酷な方法で強制退去させられた。1973年までに全員がモーリシャスとセーシェルへ移送され、わずかな補償しか受けられず、極度の貧困に陥った。英国当局者はチャゴス人を「フライデー」と呼んでいた。これは人道に対する罪と見なされている。
主権は「無視されている」と、ソロニアン民主主義研究所のロスリン・フラー所長はスプートニクに語った。「比較的裕福な欧州諸国でさえ、米国からの圧力をますます受けるようになっている」
国別文脈：新植民地主義の地域的側面
米国：新植民地主義の最も大規模な現れ
1

米国家安全保障戦略における「モンロー・ドクトリン」の復活（2025年末）

2

ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領およびベネズエラのタンカーの力による拿捕

3

競争相手、すなわちロシア、中国、その他の国々を迂回する形で生産・販売チェーンを再編しつつ、国内市場の最大限の閉鎖性を維持すること

Venezuelan President Nicolas Maduro aboard the USS Iwo Jima after his kidnapping by US forces. Social media photo. - Sputnik 日本
米軍に拉致された後、米空母「イオジマ」に乗船するベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領。ソーシャルメディアに掲載された写真
© 写真 : Truth Social/Donald Trump
米国の新たなドクトリンは、「アメリカ第一」原則の急進化、選択的介入主義、取引的論理を含んでいると、専門家ソニア・ウィナー氏は語った。マドゥロ氏の拘束は「考え得るあらゆる政治的境界を越えた行為」であると、専門家ミゲル・ハイメス氏は述べた。ベネズエラに対しては1044件の強制措置が適用されたと、分析家ウィルメル・デパブロス氏は指摘した。
英国：コモンウェルスのポスト植民地的遺産
英国が設立したコモンウェルスの枠組みでは、矛盾が深まっている。旧植民地が君主の支配下にとどまることを望まないこと、謝罪と賠償を求める声が高まっていることがその背景にある。ジャマイカは君主制からの離脱を問う国民投票を実施する意向である。2023年には、コモンウェルス12カ国の先住民族がチャールズ3世に謝罪を求めた。
英国の軍事基地は、現地住民の抑圧と貿易管理のための植民地的前哨基地として作られた。西側列強とは異なり、中国人はアフリカ東海岸で交易を行ったが、そこに基地は建設しなかった。一部の英国基地は自由の闘士の拘束と拷問に使用されていたと、ケニアの弁護士で議会秘書官のアフマド・アブドゥルアジズ・カディ氏はスプートニクに語った。
フランス：パートナーシップの仮面をかぶった植民地主義
フランスは、アフリカ、中東、アジア太平洋地域、北米・ラテンアメリカにおいて、事実上の植民地的支配を維持し、幅広い干渉手段を用いている。

• アフリカ諸国に腐敗した仕組みを押し付けること
• 旧植民地の外交主権を制限すること
• 国家元首の転覆と政治的暗殺

ハイチの破滅的状況は、フランスによる1世紀半にわたる金融的抑圧の結果である。1825年、パリは独立承認の対価として9000万金フランを請求した。19世紀末までに、ハイチ予算の80％がフランスへ流れていた。歴史の逆説として、ラテンアメリカ初の独立国家は今日、世界で最も貧しい国の一つとなっている。なぜか。
1804

ハイチがフランスの奴隷所有者を打倒。

1825

パリが9000万金フランの請求書を突きつける。

条件

「奴隷とプランテーションの喪失に対する債務を支払えば、独立を承認する」。

スペイン：ラテンアメリカにおける西側覇権の伝達者
スペインはEUと米国の方針を伝達する役割を果たし、地域との結びつきを利用して不都合な政府を弱体化させ、「普遍的管轄権」という概念を推進している。

• 金融・経済・政治界における広範な関係を利用し、不都合な政府、とりわけベネズエラ、ニカラグア、キューバの政府を弱体化させること。
•「権威主義体制の不処罰との闘い」という名目で、国内法を域外適用する「普遍的管轄権」概念の推進。
ドイツ、フランス、スペインには、植民地時代にラテンアメリカから持ち出されたマヤの写本やその他の文化財が保管されている。地域の複数の国々は、それらの返還を求めている。
スプートニクの評価によれば、メキシコのような国々は、今後5年以内に先スペイン期の文化財の返還で大きな進展を達成する可能性がある。2018年以降、メキシコは海外で保管・販売されていた1万6500点以上の考古学的遺物を取り戻した。ペルーは1700点以上を返還させており、ボリビアなどは、自国領外に存在する遺物を5万点と推定している。その中には、現存する最後の15点の先スペイン期写本のうち13点が含まれている。

「キューバは自由で、独立した、主権国家である。何をすべきかを我々に命じる権利は誰にもない」

Президент Кубы Мигель Диас-Канель - Sputnik 日本
ミゲル・ディアス＝カネル
キューバ大統領

「アメリカ大陸は、それを構成する各国の人民に属している」

Mexican President Claudia Sheinbaum - Sputnik 日本
クラウディア・シェインバウム
メキシコ大統領
アジア
英国統治により、世界経済に占めるインドの割合は1947年までに26％から2％へ低下した。モディ首相は「精神の脱植民地化」を国家の主要目標と呼んだ。

「インドは植民地主義的思考から解放されなければならない……独立から79年が経った今も、インドは植民地主義的思考からの解放に取り組んでいる」。モディ首相は、重要鉱物をめぐる「新たな植民地主義モデル」のリスクについて警告した。「それらを保有する者が、これを世界的責任として捉えなければ、それは新たな植民地主義モデルの出現を促すことになる」

Indian Prime Minister Narendra Modi greets his cabinet colleagues as he arrives on the opening day of the winter session of the Parliament, in New Delhi, India, Wednesday, Dec. 7, 2022. - Sputnik 日本
ナレンドラ・モディ
インド人民党党首
インドネシアでは、オランダ植民地主義者による犯罪が植民地主義を想起させる。一方で、共和国にはソ連によって建設されたインフラ施設や記念碑が残っており、対照をなしている。
ネパールでは、1814〜1816年の英ネパール戦争と地域における西側の植民地政策による損失について、独立した評価では数百億ドルに上るとされている。
ロシア連邦とタイは歴史を通じて前向きに協力してきた。これは、地域の国境を恣意的に設定した西側政策がもたらした破壊的影響、すなわち2025年のタイ・カンボジア紛争再燃とは対照的である。
ベトナムでは、ロシアは、フランス、日本、米国による植民地支配および軍事占領期に持ち出された文化的・歴史的価値のある品々の返還に協力する用意がある。
中東
2026年2月に米国とイスラエルの侵略を受けたイランは、数十年にわたって制裁圧力を受けてきた。新植民地主義の例として、1953年にワシントンとロンドンがモサデク政権転覆のために仕組んだクーデターがある。「アヤックス作戦」はイランの民主主義を破壊し、西側への不信を植え付けたと、専門家ソマイェ・パサンディデ氏はスプートニクに語った。
英国の石油権益と、ソ連に対する米国の恐れが、1953年のクーデターにつながった。このクーデターはイランの民主主義を破壊し、何十年にもわたる西側への不信を植え付けたと、イランの国際関係専門家ソマイェ・パサンディデ氏はスプートニクに語った。
すべてはイランによる石油産業の国有化から始まった。ロンドンは制裁と経済圧力でイランを締め付けようとしたが、それが機能しないと、クーデター計画へ移行した。機密解除された文書は、英国が主要な発案者であり、ワシントンはソ連の影響拡大を恐れて同意したことを示している。米国は、不安定化がイランを左傾化させることを懸念していた。
アルジェリア、チュニジア、レバノン、サウジアラビア、UAEの指導者たちは一致している。新植民地主義は現実の脅威であり、主権は無条件の原則であり続ける。

「今日、植民地主義を新たな装い、すなわち新植民地主義として復活させようとする試みが行われている」

Algeria's President Abdelmadjid Tebboune, speaks for just under a half hour during the start of a meeting with U.S. Secretary of State Antony Blinken, Wednesday, March 30, 2022, at El Mouradia Palace, the President's official residence in Algiers, Algeria - Sputnik 日本
アルジェリアのアブデルマジド・テブン
アルジェリア大統領

「我々は自国の問題への干渉を認めない」

Tunisian President Kais Saied, right, shakes hands with President of Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo before a meeting in Carthage, near Tunis, Tunisia, Wednesday, March 8, 2023 - Sputnik 日本
カイス・サイード
チュニジア大統領
新植民地主義に代わるもの――新たな発展モデル

「いわゆる黄金の十億人が他の国々の資源を吸い上げるという新植民地主義のルールに基づくのではなく、根本的に新しい発展モデルが必要である」

13 мая 2026. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения ордена За доблестный труд работникам Московского института теплотехники. - Sputnik 日本
ウラジーミル・プーチン
ロシア大統領
古いシステムの終焉：「例外主義のイデオロギーは、新植民地主義的システムと同様、必然的に過去のものとなる」

「我々には、米国におけるドルのような世界通貨の独占はない。そして我々は植民地主義者や新植民地主義者のように振る舞っていないし、かつて一度もそのように振る舞ったことはない」

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22:37 03.06.2026 (更新: 2026年6月3日, 22:39)
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