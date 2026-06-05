https://sputniknews.jp/20260605/22764716.html
【「ウクライナ軍、ザポロジエ原発で停戦違反」と管理当局】
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Sputnik 日本
ザポロジエ原発管理当局は5日、「ウクライナ軍はザポリージャ原発で導入された停戦体制に違反し、ロシア国防省の地雷除去部隊の隊員らに対してドローンで弾薬を投下した」と発表した。この攻撃により軍人5人が負傷したが、全員が必要な医療支援を受けたとしている。 2026年6月5日, Sputnik 日本
2026-06-05T21:32+0900
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【「ウクライナ軍、ザポロジエ原発で停戦違反」と管理当局】
ザポロジエ原発管理当局は5日、「ウクライナ軍はザポリージャ原発で導入された停戦体制に違反し、ロシア国防省の地雷除去部隊の隊員らに対してドローンで弾薬を投下した」と発表した。この攻撃により軍人5人が負傷したが、全員が必要な医療支援を受けたとしている。