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【貿易制限はもはや例外ではなく、世界経済における「当たり前」となった＝ロスネフチのセチンCEO】

【貿易制限はもはや例外ではなく、世界経済における「当たり前」となった＝ロスネフチのセチンCEO】

Sputnik 日本

さまざまな制限の対象となっている製品の世界全体の輸入額は昨年10月までに3兆ドル（約480兆円）近くの規模に達し、1年間で4倍以上に増加した。現在はさらに増えている可能性が高い。 2026年6月7日, Sputnik 日本

2026-06-07T00:17+0900

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ロシア大統領直属の燃料エネルギー複合体発展戦略・環境安全保障問題委員会の事務局長を務める露石油大手ロスネフチのイーゴリ・セチン最高経営責任者（CEO）がサンクトペテルブルク国際経済フォーラムで述べた。 セチン氏は、過去12年間でロシアに対して約3万2000件の制裁が科され、最多は米国の7400件超だと強調した。計50カ国以上が制限措置を導入しているという。 同氏はまた、制裁は不誠実な競争で優位性を得るなどの、掲げた目標を達成するための強制的な手段であることにも言及した。「こうして、3000億ドル以上のロシアの外貨準備が事実上没収され、現在、ロシアに対する軍事行動の資金調達のために使われている」とセチン氏は述べた。

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