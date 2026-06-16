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【米国でB52爆撃機が墜落 8人死亡】

【米国でB52爆撃機が墜落 8人死亡】

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米エドワーズ空軍基地は、カリフォルニア州で米空軍のB52爆撃機が墜落し、乗員8人が死亡したことを確認した。 2026年6月16日, Sputnik 日本

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同基地はX上で声明を掲載し、「現時点の情報では、生存者はいないとみられる」と述べている。 同機は試験飛行を行っていたとのこと。 B52H「ストラトフォートレス」は、飛行高度約1万5000メートルに達する米国の多用途戦略爆撃機。核兵器の搭載が可能とされる。通常の軍事紛争においては、戦略目標への攻撃に加え、地上部隊への支援や海上攻撃作戦にも投入される。

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