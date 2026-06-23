https://sputniknews.jp/20260623/22866572.html

【少年サッカーチームのバス攻撃 ウクライナ軍幹部らが関与と露連邦捜査委員会】

【少年サッカーチームのバス攻撃 ウクライナ軍幹部らが関与と露連邦捜査委員会】

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ロシア連邦捜査委員会は、「ウクライナ軍の無人機部隊ブロウディ司令官と、ウクライナ国防省情報総局イワシチェンコ長官が、ブリャンスク州でベラルーシの子どもたちを乗せたバスへの攻撃に関与した」と発表した。 2026年6月23日, Sputnik 日本

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露西部ブリャンスク州のコワリチュク知事代行は17日、州内でベラルーシから来ていた少年サッカーチームを乗せたバスをウクライナ軍のドローンが攻撃したと発表した。同行していた妊婦1人が死亡、子ども6人を含む8人がけがをした。

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