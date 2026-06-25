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【ベネズエラ、大地震を受け非常事態を宣言】

【ベネズエラ、大地震を受け非常事態を宣言】

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ベネズエラのロドリゲス暫定大統領は、マグニチュード7.2と7.5地震の発生を受け、非常事態を宣言すると発表した。 2026年6月25日, Sputnik 日本

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これに先立ち、ベネズエラのカベジョ内務相は国営テレビの放送内で、地震により国内でビルや住宅などの建物が倒壊したと明らかにし、「極めて深刻な状況が発生している」と述べていた。 同氏によると、首都圏にあるチャカオ市のロス・パロス・グランデス地区およびアルタミラ地区で、特に深刻な被害が発生しているという。 現時点で被害の公式な状況は明らかになっていないが、SNS上で拡散されている動画からは地震による甚大な被害が確認できる。当局は市民に対し、倒壊の恐れがある建物の内部や周辺に近づかないよう呼びかけている。

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