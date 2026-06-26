https://sputniknews.jp/20260626/22888867.html

【「ロシア・セヴォードニャ」 パキスタンに総合編集センターを開設へ】

【「ロシア・セヴォードニャ」 パキスタンに総合編集センターを開設へ】

Sputnik 日本

開設するのはパキスタン国内外のニュースをウルドゥー語で発信するプラットフォーム。国営通信社「ロシア・セヴォードニャ」（スプートニクの親会社）のドミトリー・キセリョフ社長がパキスタン通信に対して明らかにした。 2026年6月26日, Sputnik 日本

2026-06-26T22:08+0900

2026-06-26T22:08+0900

2026-06-26T22:08+0900

ロシア

国際

パキスタン

国内

モンゴル

スプートニク

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/06/1a/22888707_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_89d5350df8c001eb605c883e9f9fb7ff.jpg

キセリョフ氏によると、同メディアグループはパキスタンの報道機関との協力を強化するとともに、新たなパートナーシップの構築、多言語コンテンツの制作、記者の相互交流を通じて、南アジア地域でのプレゼンスの拡大を目指している。「ロシア・セヴォードニャ」は国際展開を拡大中で、先日はエチオピアで編集ハブを開設したほか、北京の編集体制を刷新し、ベイルートでラジオ放送を開始した。また、モンゴル、ベトナム、インドネシア、アルゼンチン、ブラジルでも新たなプロジェクトを立ち上げている。

パキスタン

国内

モンゴル

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

ロシア, 国際, パキスタン, 国内, モンゴル, スプートニク