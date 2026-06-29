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【露ドローン、AI導入で画像認識、自動捕捉＝ベロウソフ国防相】
【露ドローン、AI導入で画像認識、自動捕捉＝ベロウソフ国防相】
Sputnik 日本
ロシアのドローンでは、画像認識や目標の自動捕捉、航法のためにAI（人工知能）が活用されていると、ベロウソフ国防相が明らかにした。 2026年6月29日, Sputnik 日本
2026-06-29T16:10+0900
2026-06-29T16:12+0900
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また、AIは防空システム（防空部隊）にも積極的に導入が進められており、その成果は11月までに実用化される見込みだと付け加えた。
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【露ドローン、AI導入で画像認識、自動捕捉＝ベロウソフ国防相】

2026年6月29日, 16:10 (更新: 2026年6月29日, 16:12)
© Sputnik / Ekaterina Shtukina / メディアバンクへ移行Андрей Белоусов
Андрей Белоусов - Sputnik 日本, 1920, 29.06.2026
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ロシアのドローンでは、画像認識や目標の自動捕捉、航法のためにAI（人工知能）が活用されていると、ベロウソフ国防相が明らかにした。
また、AIは防空システム（防空部隊）にも積極的に導入が進められており、その成果は11月までに実用化される見込みだと付け加えた。
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