https://sputniknews.jp/20260630/22906766.html

【トルコ当局がラジオ・スプートニク記者を逮捕】

【トルコ当局がラジオ・スプートニク記者を逮捕】

Sputnik 日本

逮捕されたのはラジオ・スプートニクのアリ・チャガタイ司会者。イスタンブール検察庁は、同氏のXアカウントへの投稿をめぐり、「治安維持機関に反対する発言」を含むと判断し、捜査を開始した。 2026年6月30日, Sputnik 日本

2026-06-30T00:08+0900

2026-06-30T00:08+0900

2026-06-30T00:08+0900

社会

災害・事故・事件

国際

トルコ

スプートニク

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/06/1e/22906834_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_437ad462b7c083ad5914c20d1e0b25a0.jpg

チャガタイ氏が自身のXアカウントで取り上げたのは、地元トルコで高い関心を呼んでいる、ある実業者の誘拐事件。イスタンブール市の代理で文化・観光サービスを提供する「İBB Kültür」社の副代表が誘拐され、犯人らは身代金として最大500キログラムの金を要求したが、警察は被害者の解放に成功したという報道をチャガタイ氏はX上に記した。アリ・チャガタイ氏は地元トルコでは著名なジャーナリストで2020年からラジオ・スプートニクの番組を担当している。現在、イスタンブールのラジオ編集部には同氏への応援メッセージが多数寄せられており、リスナーらは早期の釈放を待ち望んでいる。

トルコ

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

社会, 災害・事故・事件, 国際, トルコ, スプートニク