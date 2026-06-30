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【トルコ当局がラジオ・スプートニク記者を逮捕】
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逮捕されたのはラジオ・スプートニクのアリ・チャガタイ司会者。イスタンブール検察庁は、同氏のXアカウントへの投稿をめぐり、「治安維持機関に反対する発言」を含むと判断し、捜査を開始した。 2026年6月30日, Sputnik 日本
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チャガタイ氏が自身のXアカウントで取り上げたのは、地元トルコで高い関心を呼んでいる、ある実業者の誘拐事件。イスタンブール市の代理で文化・観光サービスを提供する「İBB Kültür」社の副代表が誘拐され、犯人らは身代金として最大500キログラムの金を要求したが、警察は被害者の解放に成功したという報道をチャガタイ氏はX上に記した。アリ・チャガタイ氏は地元トルコでは著名なジャーナリストで2020年からラジオ・スプートニクの番組を担当している。現在、イスタンブールのラジオ編集部には同氏への応援メッセージが多数寄せられており、リスナーらは早期の釈放を待ち望んでいる。
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【トルコ当局がラジオ・スプートニク記者を逮捕】

2026年6月30日, 00:08
© Sputnikラジオ・スプートニクのアリ・チャガタイ司会者
ラジオ・スプートニクのアリ・チャガタイ司会者 - Sputnik 日本, 1920, 30.06.2026
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逮捕されたのはラジオ・スプートニクのアリ・チャガタイ司会者。イスタンブール検察庁は、同氏のXアカウントへの投稿をめぐり、「治安維持機関に反対する発言」を含むと判断し、捜査を開始した。
チャガタイ氏が自身のXアカウントで取り上げたのは、地元トルコで高い関心を呼んでいる、ある実業者の誘拐事件。イスタンブール市の代理で文化・観光サービスを提供する「İBB Kültür」社の副代表が誘拐され、犯人らは身代金として最大500キログラムの金を要求したが、警察は被害者の解放に成功したという報道をチャガタイ氏はX上に記した。
アリ・チャガタイ氏は地元トルコでは著名なジャーナリストで2020年からラジオ・スプートニクの番組を担当している。現在、イスタンブールのラジオ編集部には同氏への応援メッセージが多数寄せられており、リスナーらは早期の釈放を待ち望んでいる。
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